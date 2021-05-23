Отмечают День вышиванки в 2021 году в Украине 20 мая. Однако торжества в разных городах происходили и на следующий день.

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100-метровый украинский флаг развернули в Черноморске

Вот и в Черноморске Одесской области 21 мая люди вышли на улицу с огромным сине-желтым флагом Украины длиной в не менее 100 метров.

В тот день в городе состоялся Вышиванковый марш, в котором приняли участие около сотни местных жителей. Горожане в вышиванках прошли от здания городского совета до Приморской лестницы.



Вышиванковый марш в Черноморске / Фото ІТ-3



Горожане развернули на улице стометровый украинский флаг / Фото ІТ-3



Всемирный день вышиванки отмечают в третий четверг мая / Фото ІТ-3

Обратим внимание, что Одесская область находится в желтой зоне по условиям адаптивного карантина 2021 года. Проведение массовых мероприятий более 20 человек разрешено при условии наличия не менее 4 квадратных метров на 1 человека.