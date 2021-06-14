В Одесской области без вести пропали 2 несовершеннолетние девушки: вышли из дома и не вернулись

В Болградском районе Одесской области без вести пропали 2 несовершеннолетние девушки. Они ушли из дома и не вернулись. Правоохранители обнародовали их фото и приметы.

О том, что их разыскивают, сообщили 13 июня. Девушки являются жительницами города Арциз.

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Приметы Бузыки Рубины

Девушке примерно 17 лет (родилась в 2006 году).

Ее рост – примерно 160 – 165 сантиметров.

Имеет среднее телосложение, длинные волосы и карие глаза.

В момент исчезновения была в светло-голубых джинсах, белой футболке и белых кроссовках.

Приметы Янчевой Татьяны

Ей примерно 16 лет (родилась в 2005 году).

Рост девушки – примерно 160 сантиметров.

Она худощавая, имеет темные волосы и карие глаза.

На момент исчезновения была в синих джинсах и черных кроссовках.

Правоохранители просят обратиться к ним всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения пропавших. Можно звонить в болградское отделение полиции по номеру 048 445 311 72 или на горячую линию "102".