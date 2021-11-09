В Одесской области пропавшего рыбака нашли мертвым

38-летний рыбак исчез на реке Днестр в Одесской области. Его бездыханное тело обнаружили после 2 дней поисков.

Мужчина исчез 7 ноября во время рыбалки на реке Днестр Маяковской территориальной общины Одесской области. Тело обнаружили около 12 часов 9 ноября.

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Нашли бездыханное тело

Спасатели обследовали 1200 квадратных метров дна реки, привлекая плавательное средство и 6 человек, трое из которых – водолазы.

Рыбака нашли на расстоянии 20 метров от берега. Водолазы обнаружили тело и вытащили его на берег.



Рыбака в Одесской области нашли мертвым / Фото ГСЧС

Рыба утопила мужчину в Одесской области

Еще один трагический случай на водоеме произошел 1 сентября. Очевидцы рассказали, что рыбак поймал большую рыбу, которая потащила его под воду.

После этого он, вероятно, потерял равновесие и утонул. Его тело обнаружили на глубине 5 метров в 15 метрах от берега.