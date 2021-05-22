Специальные учения организовала координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.
Читайте также Пограничники провели тактические учения в Донецкой области: видео
Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия,
– говорится в сообщении.
В учениях приняли участие гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "Омега".
Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южное Одесской области.
Под Одессой провели антитеррористические учения / Фото пресс-службы МВД
В МВД добавили, что в этом районе во время отработок временно ограничили движение транспортных средств и пешеходов. Также проверяли документы, удостоверяющие личность, осматривали личные вещи и автомобили.
В Одесской области прошли антитеррористические учения / Фото пресс-службы МВД