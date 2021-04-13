В Подольске вечером 12 апреля мужчина убил супругов в их собственном доме. О смерти сообщила соседка – она вызвала полицию.

Служебный пес вышел на след и привел к дому бывшего сожителя умершей. 45-летнего мужчину задержали.

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Что известно об убийстве

Как установили правоохранители, накануне супруги принимали гостя. Они вместе сели за стол и выпивали.

Утром соседка пришла к женщине, но в доме было тихо. Тогда решила зайти внутрь.

Там она обнаружила тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла группа следователей и кинологов.

Сейчас они устанавливают причастных к убийству и обстоятельства инцидента.



Следователи расследуют двойное убийство / Фото Нацполиция

Согласно данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", их зарезали, затем раздели и затащили в постель.

Имена погибших – Владимир и Татьяна, сообщает "Думская".

Какая предусмотрена ответственность

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух и больше лиц.

Если вину задержанного бывшего сожителя докажут, ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как проходит расследование: видео