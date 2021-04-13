Предполагаемый убийца – бывший сожитель: в Одесской области расследуют гибель супругов
В Подольске вечером 12 апреля мужчина убил супругов в их собственном доме. О смерти сообщила соседка – она вызвала полицию.
Источник:Нацполиция Одесской области
Служебный пес вышел на след и привел к дому бывшего сожителя умершей. 45-летнего мужчину задержали.
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Что известно об убийстве
- Как установили правоохранители, накануне супруги принимали гостя. Они вместе сели за стол и выпивали.
- Утром соседка пришла к женщине, но в доме было тихо. Тогда решила зайти внутрь.
- Там она обнаружила тела 45-летней женщины и 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
- На место происшествия прибыла группа следователей и кинологов.
- Сейчас они устанавливают причастных к убийству и обстоятельства инцидента.
Следователи расследуют двойное убийство / Фото Нацполиция
Согласно данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", их зарезали, затем раздели и затащили в постель.
Имена погибших – Владимир и Татьяна, сообщает "Думская".
Какая предусмотрена ответственность
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух и больше лиц.
Если вину задержанного бывшего сожителя докажут, ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Как проходит расследование: видео
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