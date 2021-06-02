Забирали жилье умерших и похищали людей: в Одесской области разоблачили банду мошенников – фото

В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая незаконно присваивала недвижимость. В частности, они забрали имущество умерших одиноких людей. Также некоторых из его членов подозревают в похищении людей и разбое.
В целом эта банда состояла из 6 человек и их руководителя. Материалы этого дела 2 июня направили в Приморский районный суд Одессы.
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Больше об этой группировке
Самому младшему из задержанных 29 лет, самому старшему – 50. Следователи выяснили, что их интересовала разная недвижимость:
- жилье умерших, у которых не было родственников;
- объекты, которые были в ипотеке;
- нежилые помещения, которые были собственностью территориальных общин.
В течение 2016 – 2018 годов, злоумышленники завладели 17 объектами недвижимости. Общая их стоимость достигала 14 миллионов гривен. По данным следствия, добытое имущество они продавали и покупали элитную недвижимость. Это было нужно, чтобы сдавать ее в аренду.
У всех членов группировки были разные функции:
- организация и координация работы схемы;
- подделка документов;
- подбор подставных лиц для регистрации недвижимости;
- поиск покупателей;
- незаконная перерегистрация имущества.
В чем еще их подозревают
Кроме этой схемы, злоумышленников считают виновными в совершении других правонарушений. Оперативники установили, что 3 из них причастны к разбойному вооруженному нападению и похищения жителя Одесской области. Они это сделали, чтобы завладеть его деньгами.
Злоумышленников обвиняют в том, что они силой отобрали у мужчины деньги. После этого они его выкрали и удерживали пока он не отдал им документы на недвижимость.
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Что грозит за такие преступления
Участников группировки будут судить сразу по нескольким статьям:
- мошенничество;
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;
- подделка документов и их использование;
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- разбой;
- вымогательство.
Если их вину докажут в суде, членам этой группы может грозить до 12 лет тюрьмы. Также у них могут конфисковать имущество.