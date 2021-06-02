Забирали жилье умерших и похищали людей: в Одесской области разоблачили банду мошенников – фото

В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая незаконно присваивала недвижимость. В частности, они забрали имущество умерших одиноких людей. Также некоторых из его членов подозревают в похищении людей и разбое.

В целом эта банда состояла из 6 человек и их руководителя. Материалы этого дела 2 июня направили в Приморский районный суд Одессы.

Другая банда Украли земли на 20 миллионов гривен: в Брюховичах задержали участников преступной схемы – фото

Больше об этой группировке

Самому младшему из задержанных 29 лет, самому старшему – 50. Следователи выяснили, что их интересовала разная недвижимость:

жилье умерших, у которых не было родственников;

объекты, которые были в ипотеке;

нежилые помещения, которые были собственностью территориальных общин.

В течение 2016 – 2018 годов, злоумышленники завладели 17 объектами недвижимости. Общая их стоимость достигала 14 миллионов гривен. По данным следствия, добытое имущество они продавали и покупали элитную недвижимость. Это было нужно, чтобы сдавать ее в аренду.

У всех членов группировки были разные функции:

организация и координация работы схемы;

подделка документов;

подбор подставных лиц для регистрации недвижимости;

поиск покупателей;

незаконная перерегистрация имущества.

Телефоны и карты, которые нашли при обысках / Фото Нацполиции

В чем еще их подозревают

Кроме этой схемы, злоумышленников считают виновными в совершении других правонарушений. Оперативники установили, что 3 из них причастны к разбойному вооруженному нападению и похищения жителя Одесской области. Они это сделали, чтобы завладеть его деньгами.

Злоумышленников обвиняют в том, что они силой отобрали у мужчины деньги. После этого они его выкрали и удерживали пока он не отдал им документы на недвижимость.

К теме Похищали людей и требовали тысячи долларов выкупа: во Львове задержали банду рэкетиров – фото

Что грозит за такие преступления

Участников группировки будут судить сразу по нескольким статьям:

мошенничество;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

подделка документов и их использование;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

разбой;

вымогательство.

Если их вину докажут в суде, членам этой группы может грозить до 12 лет тюрьмы. Также у них могут конфисковать имущество.