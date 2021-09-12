В Одесской области ребенка парализовало после укуса клеща

В Черноморскую в реанимацию попал 12-летний парень, которого укусил клещ. Сейчас он в тяжелом состоянии. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.

Мальчику поставили диагноз менингоэнцефалит, то есть воспаление головного мозга, который часто вызывает вирус клещевого энцефалита.

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Лечение будет длительным

Сейчас подросток находится под наблюдением врачей, которые говорят, что лечение будет длительным. Соответственно, на него нужны средства. Семья парня в трудном положении, а 2 года назад у него умерла мама.

Врачи пытаются снять отек мозга, который вызвала болезнь.

Что делать при укусе клеща: рекомендации Минздрава

В первую очередь нужно вытащить клеща. Для этого можно обратиться в травмпункт или приобрести в ветеринарной аптеке "клещесмык".

После удаления клеща нужно обработать место укуса антисептиком, а руки помыть с мылом.

За дополнительной помощью обратитесь к врачу.

Наблюдайте за появлением эритем (сильного покраснения кожи) до 30 дней. Если все-таки появится – немедленно обращайтесь к медикам.

Текст публикации Анны Гуменной

Обращаюсь к вам с криком о помощи! Срочно! У кого есть возможность!

Ученик 7 класса Александровской ООШ находится в тяжелом состоянии в реанимации в областной больнице города Одессы. Ребенка укусил клещ. Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет. В семье тяжелое материальное положение. В позапрошлом году умерла мама после тяжелой болезни.

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Это карты папы. Лещенко Сергей Леонидович. Спасибо за любую помощь.