В Одесской области ребенка парализовало после укуса клеща
Источник:фейсбук Анны Гуменной
В Черноморскую в реанимацию попал 12-летний парень, которого укусил клещ. Сейчас он в тяжелом состоянии. На его лечение собирают деньги среди неравнодушных.
Мальчику поставили диагноз менингоэнцефалит, то есть воспаление головного мозга, который часто вызывает вирус клещевого энцефалита.
Обратите внимание Привязывали ребенка в реанимации: в Харьковской ОГА проведут расследование
Лечение будет длительным
Сейчас подросток находится под наблюдением врачей, которые говорят, что лечение будет длительным. Соответственно, на него нужны средства. Семья парня в трудном положении, а 2 года назад у него умерла мама.
Врачи пытаются снять отек мозга, который вызвала болезнь.
Что делать при укусе клеща: рекомендации Минздрава
- В первую очередь нужно вытащить клеща. Для этого можно обратиться в травмпункт или приобрести в ветеринарной аптеке "клещесмык".
- После удаления клеща нужно обработать место укуса антисептиком, а руки помыть с мылом.
- За дополнительной помощью обратитесь к врачу.
- Наблюдайте за появлением эритем (сильного покраснения кожи) до 30 дней. Если все-таки появится – немедленно обращайтесь к медикам.
Текст публикации Анны Гуменной
Обращаюсь к вам с криком о помощи! Срочно! У кого есть возможность!
Ученик 7 класса Александровской ООШ находится в тяжелом состоянии в реанимации в областной больнице города Одессы. Ребенка укусил клещ. Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет. В семье тяжелое материальное положение. В позапрошлом году умерла мама после тяжелой болезни.
5167 8032 2316 2442 Ощадбанк
5351 2421 0004 5691 Марфинбанк
Это карты папы. Лещенко Сергей Леонидович. Спасибо за любую помощь.