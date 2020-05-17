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В Одесской области на рынке "7 километр" произошел пожар: что известно

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Пожар на рынке 7 километр в Одесской области 17 мая 2020: фото
На Одещині на ринку "7 кілометр" сталася пожежа / Фейсбук ДСНС в Одеській області

В Одесской области загорелся магазин на территории рынка "7 километр". Спасателям удалось потушить пожар. Сейчас устанавливают причину возгорания и масштаб ущерба.

Обращение в ГСЧС

Информация о пожаре на рынке "7 километр" поступила к спасателям 17 мая в 15:11, сообщили в фейсбуке ГСЧС Одесской области.

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В службу спасения поступило сообщение о загорании магазина на территории промышленного рынка "7 километр" по улице Базовой в поселке Авангард,
– говорится в сообщении.

На Одещині на ринку
В Одесской области на рынке "7 километр" произошел пожар / Фейсбук ГСЧС в Одесской области

Пожар удалось потушить

На месте спасатели обнаружили возгорание в двухэтажном магазине. В 15:37 пожар удалось локализовать, а в 15:59 – ликвидировать на площади 25 квадратных метров.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу в одному з магазинів ринку
Спасателям удалось потушить пожар в одном из магазинов рынка / Фейсбук ГСЧС в Одесской области

Сейчас устанавливают причину пожара и нанесенного им ущерба.

Что известно про "7 километр"?Это крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. На нем работают примерно 60 тысяч человек на 15 тысячах торговых и складских объектах. Вокруг рынка есть 8 парковок. На территории расположены: автостанция, банк, кафе и рестораны, а также отделение полиции, пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь. 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Компании и рынки Новости Одессы Пожар ГСЧС
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