Чем занимались супруги-"педагоги"
Злоумышленники проживают в Беляевском районе Одесской области. Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения.
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По данным следствия, 53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда по подготовке детей к школе.
Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с "педагогом". Однако, как оказалось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем,
– рассказали правоохранители.
Мужчина совершал над детьми сексуальное насилие, а свои "развлечения" снимал на мобильный телефон.
Под Одессой задержали супругов-педофилов
Детей запугивали, чтобы те молчали
Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "игрушках", жена предполагаемого педофила запугивала их.
Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленников изъяли:
- компьютерную технику,
- носители информации,
- мобильные телефоны.
Что грозит злоумышленникам
Супругам объявили о подозрении по статье о сексуальном насилии. Теперь им грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное.
Правоохранители подали в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.
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