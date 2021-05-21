Об этом сообщили на странице Измаильского СИЗО 20 мая. Обнаружили передачу этого варенья на день раньше.

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Подозрительную банку с вареньем передали женщине, которая находится в следственном изоляторе. Что еще было в посылке – не сообщают.

Наркотическое вещество обнаружили, поскольку варенье плохо размешали. В нем остались крупинки белого порошкообразного вещества.

Работники изолятора предположили, что это наркотик метадон. Однако точно будет понятно только после экспертизы.

Об обнаруженной находке сообщили правоохранителям. Пока неизвестно открыли ли уголовное производство по этому случаю.

Обратите внимание! В Винницкой области 6 мая задержали группировку, которая занималась доставкой наркотиков в места лишения свободы. Злоумышленников поймали возле исправительной колонии, а в машине нашли наркотические средства. С поличным их поймали следователи полиции и бойцы КОРДа.