В Одесской области стреляли на кладбище: ранили старенького сторожа – фото

В Одесской области два парня устроили стрельбу на кладбище. Сначала они целились в женщину, которая пошла позвать сторожа. А потом стреляли уже в него. 72-летнего мужчину госпитализировали с двумя ранениями.

Это случилось на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района 27 мая. На следующий день сообщили, что одного из злоумышленников уже задержали.

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Мужчины приехали на кладбище утром.

К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными.

Молодые люди внезапно начали ее оскорблять.

Поэтому она во избежание конфликта направилась к дому охранника.

Один из этих "посетителей" кладбища достал оружие и начал стрелять вслед женщине.

На звуки выстрелов вышел 72-летний охранник.

В него злоумышленник уже попал.

Охранника госпитализировали с простреленной нижней челюстью и грудной клеткой.

Товарища задержанного еще разыскивают.



Задержан за стрельбу на кладбище / Фото уголовного розыска