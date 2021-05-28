В Одесской области стреляли на кладбище: ранили старенького сторожа – фото

28 мая 2021 , 16:12
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Уголовный розыск

В Одесской области два парня устроили стрельбу на кладбище. Сначала они целились в женщину, которая пошла позвать сторожа. А потом стреляли уже в него. 72-летнего мужчину госпитализировали с двумя ранениями.

Это случилось на одном из кладбищ Белгород-Днестровского района 27 мая. На следующий день сообщили, что одного из злоумышленников уже задержали.

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  • Мужчины приехали на кладбище утром.
  • К ним подошла женщина, которой они показались подозрительными.
  • Молодые люди внезапно начали ее оскорблять.
  • Поэтому она во избежание конфликта направилась к дому охранника.
  • Один из этих "посетителей" кладбища достал оружие и начал стрелять вслед женщине.
  • На звуки выстрелов вышел 72-летний охранник.
  • В него злоумышленник уже попал.
  • Охранника госпитализировали с простреленной нижней челюстью и грудной клеткой.
  • Товарища задержанного еще разыскивают.


Задержан за стрельбу на кладбище / Фото уголовного розыска

Обратите внимание! В Запорожье вечером 22 мая двое мужчин не смогли поделить очередь на "МакДрайв". В результате словесной перепалки произошла стрельба. Один из посетителей McDonald'S получил огнестрельное ранение.
Автор: Олександр Марчак