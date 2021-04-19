Чиновники отрицают COVID-19: назвали причину смерти 11-летней девочки в Одессе
Пятиклассница из Черноморская умерла в больнице 19 апреля. Сначала в СМИ писали, что это произошло из-за осложнений от коронавируса. Но представительница Минздрава эту информацию опровергла.
Источник:24 канал
Во время брифинга руководительница департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что у пациентки было много хронических заболеваний. По ее словам, они и повлекли смерть пятиклассницы.
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Что известно о девочке
- Как пишет "Думская", информацию о смерти сообщили родители девочки.
- Они в соцсетях написали, что причиной стали осложнения, вызванные COVID-19.
- 11-летняя школьница провела в Одесской областной больнице больше месяца.
- На сайте учебного заведения сообщалось, что у девочки отказали почти все внутренние органы.
- Состояние здоровья пятиклассницы медики оценивали как тяжелое, она находилась на диализе (очистке крови при почечной недостаточности).
- Но во время брифинга глава медицинского департамента Одесской области заявила, что девочка умерла не от осложнений, вызванных коронавирусом.
- СМИ также сообщают, что мать девочки находится в больнице с COVID-19.
Какая ситуация с коронавирусом в Одесской области
- В регионе за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали 372 новых случая инфицирования.
- 50 человек госпитализировали. 30, к сожалению, умерли.
- Дети также продолжают болеть. Однако количество детских случаев COVID-19 пока неизвестно.
- В департаменте Минздрава Одесской области сообщают о том, что уровень заболеваемости падает.
- Больницы загружены на 71%.
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