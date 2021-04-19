Пятиклассница из Черноморская умерла в больнице 19 апреля. Сначала в СМИ писали, что это произошло из-за осложнений от коронавируса. Но представительница Минздрава эту информацию опровергла.

Во время брифинга руководительница департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева заявила, что у пациентки было много хронических заболеваний. По ее словам, они и повлекли смерть пятиклассницы. Актуально Первая детская смерть от коронавируса на Харьковщине: умер школьник Что известно о девочке Как пишет "Думская", информацию о смерти сообщили родители девочки.

Они в соцсетях написали, что причиной стали осложнения, вызванные COVID-19.

11-летняя школьница провела в Одесской областной больнице больше месяца.

На сайте учебного заведения сообщалось, что у девочки отказали почти все внутренние органы.

Состояние здоровья пятиклассницы медики оценивали как тяжелое, она находилась на диализе (очистке крови при почечной недостаточности).

Но во время брифинга глава медицинского департамента Одесской области заявила, что девочка умерла не от осложнений, вызванных коронавирусом.

СМИ также сообщают, что мать девочки находится в больнице с COVID-19. Какая ситуация с коронавирусом в Одесской области В регионе за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали 372 новых случая инфицирования.

50 человек госпитализировали. 30, к сожалению, умерли.

Дети также продолжают болеть. Однако количество детских случаев COVID-19 пока неизвестно.

В департаменте Минздрава Одесской области сообщают о том, что уровень заболеваемости падает.

Больницы загружены на 71%. Обратите внимание! Похожая ситуация произошла в Днепре. Там так же 11-летняя школьница с диагнозом коронавирус умерла в больнице. Однако врачи говорят, что причина смерти – другая.