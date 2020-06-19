В Одесской области усилили карантин: что изменится
В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение последних 7 дней.
Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что соответствующее решение приняли после заседания комиссии, сообщает Укринформ.
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Где усилили карантин
Карантин ужесточили в одном городе и пяти районах:
- Болградском,
- Измаильском,
- Ананьевскому,
- Татарбунарскому,
- Лиманском,
- город Измаил.
В указанных районах и городе закроют рынки, ограничат работу общественного транспорта и внесут изменения в работу медицинских учреждений.
Ограничения усилили для того, чтобы избежать дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19.
О причинах усиления карантина
Виталий Гончаров отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация является следствием несоблюдения населением действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.
В целом на протяжении последней недели в Одесской области зафиксирован рост в 1,7 раза подтвержденных случаев коронавируса.
Что известно о коронавирусе в Одесской области?По состоянию на 19 июня в Одесской области подтвердили 1202 случая инфицирования, в том числе 10 процентов составляют дети, а 19 случаев – летальные.
В Украине сейчас действует адаптивный карантин, но не все области готовы к очередным послаблениям. Одесская область может переходить к следующему этапу.