В Измаиле и пяти районах Одесской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в течение последних 7 дней.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что соответствующее решение приняли после заседания комиссии, сообщает Укринформ.

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Где усилили карантин

Карантин ужесточили в одном городе и пяти районах:

Болградском,

Измаильском,

Ананьевскому,

Татарбунарскому,

Лиманском,

город Измаил.

В указанных районах и городе закроют рынки, ограничат работу общественного транспорта и внесут изменения в работу медицинских учреждений.

Ограничения усилили для того, чтобы избежать дальнейшего распространения заболеваемости COVID-19.

О причинах усиления карантина

Виталий Гончаров отметил, что нынешняя эпидемиологическая ситуация является следствием несоблюдения населением действующих карантинных ограничений, санитарных норм социального дистанцирования и пренебрежение средствами индивидуальной защиты.

В целом на протяжении последней недели в Одесской области зафиксирован рост в 1,7 раза подтвержденных случаев коронавируса.

Важно! Министерство здравоохранения инициирует усиление карантина из-за рекордного количества больных, которое фиксируют в Украине уже несколько дней подряд. Подробнее – по ссылке.