В Одесской области устроили стрельбу на кладбище: ранены супруги

31 мая 2021 , 16:53
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция

В Белгород-Днестровском 30-летний мужчина выстрелил в пожилых супругов. В результате инцидента 66-летняя женщина получила ранение руки, а ее 72-летний мужчина – ранение живота и головы.

Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Заметьте На Печерске произошла стрельба с ранеными: в Киеве ввели план "Перехват"

Детали

  • Инцидент произошел на местном кладбище.
  • Пострадавшие мужчина и женщина работают там смотрителями.
  • Во время обхода территории женщина заметила 2 незнакомцев, которые пили на кладбище алкоголь.
  • Смотрительница сделала замечание юношам. В ответ они начали нецензурно ругаться и оскорблять ее.
  • Мужчина услышал шум. Поняв в чем дело, он вступился за жену.
  • В ответ злоумышленники открыли огонь.
  • Пострадавших госпитализировали.
  • Тем временем злоумышленники скрылись с кладбища на автомобиле.
  • Чтобы остановить их, правоохранители ввели на территории района специальную полицейскую операцию "Перехват".
  • Одного из подозреваемых задержали на улице. Сейчас он находится в СИЗО.
  • Его сообщника ищут.
Обратите внимание! Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Автор: Мар'яна Бекало