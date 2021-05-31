В Одесской области устроили стрельбу на кладбище: ранены супруги

В Белгород-Днестровском 30-летний мужчина выстрелил в пожилых супругов. В результате инцидента 66-летняя женщина получила ранение руки, а ее 72-летний мужчина – ранение живота и головы.
Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Заметьте На Печерске произошла стрельба с ранеными: в Киеве ввели план "Перехват"
Детали
- Инцидент произошел на местном кладбище.
- Пострадавшие мужчина и женщина работают там смотрителями.
- Во время обхода территории женщина заметила 2 незнакомцев, которые пили на кладбище алкоголь.
- Смотрительница сделала замечание юношам. В ответ они начали нецензурно ругаться и оскорблять ее.
- Мужчина услышал шум. Поняв в чем дело, он вступился за жену.
- В ответ злоумышленники открыли огонь.
- Пострадавших госпитализировали.
- Тем временем злоумышленники скрылись с кладбища на автомобиле.
- Чтобы остановить их, правоохранители ввели на территории района специальную полицейскую операцию "Перехват".
- Одного из подозреваемых задержали на улице. Сейчас он находится в СИЗО.
- Его сообщника ищут.