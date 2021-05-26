К водоему дети пошли без родителей. Они позвали взрослых, когда парень уже наглотался воды.

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Что известно об инциденте

  • К реке пошли 12-летний подросток с 9-летней сестрой и другом сверстником.
  • На берегу он сбросил одежду и пошел купаться.
  • Дети позвали взрослых, но было поздно.
  • Те выловили тело и пытались спасти парня, однако тщетно.

на Одещині потонув 12-річний хлопчик нацполіціяРаботники Нацполиции на месте происшествия / Фото Нацполиция

  • По предварительной информации, он наглотался воды, которая забила дыхательные пути.
  • На место приехали медики, которіе констатировали смерть подростка.
  • Местные жители рассказали правоохранителям, что водоем искусственно увеличивали в прошлом году.
  • Но было ли это причиной смерти подростка, устанавливать правоохранители.
  • Ведется следствие. Полицейские возбудили уголовное дело по статье умышленное убийство.