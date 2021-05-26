В Одесской области утонул 12-летний подросток

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе днем 25 мая. Трое детей пошли к пруду искупаться. 12-летний мальчик прыгнул в воду и не всплыл
К водоему дети пошли без родителей. Они позвали взрослых, когда парень уже наглотался воды.
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Что известно об инциденте
- К реке пошли 12-летний подросток с 9-летней сестрой и другом сверстником.
- На берегу он сбросил одежду и пошел купаться.
- Дети позвали взрослых, но было поздно.
- Те выловили тело и пытались спасти парня, однако тщетно.
- По предварительной информации, он наглотался воды, которая забила дыхательные пути.
- На место приехали медики, которіе констатировали смерть подростка.
- Местные жители рассказали правоохранителям, что водоем искусственно увеличивали в прошлом году.
- Но было ли это причиной смерти подростка, устанавливать правоохранители.
- Ведется следствие. Полицейские возбудили уголовное дело по статье умышленное убийство.