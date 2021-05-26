В Одесской области утонул 12-летний подросток

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе днем 25 мая. Трое детей пошли к пруду искупаться. 12-летний мальчик прыгнул в воду и не всплыл

К водоему дети пошли без родителей. Они позвали взрослых, когда парень уже наглотался воды.

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Что известно об инциденте

К реке пошли 12-летний подросток с 9-летней сестрой и другом сверстником.

На берегу он сбросил одежду и пошел купаться.

Дети позвали взрослых, но было поздно.

Те выловили тело и пытались спасти парня, однако тщетно.

Работники Нацполиции на месте происшествия / Фото Нацполиция