В Одесской области утонул 12-летний подросток

26 мая 2021 , 11:20
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Источник:

Нацполиция

Инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе днем 25 мая. Трое детей пошли к пруду искупаться. 12-летний мальчик прыгнул в воду и не всплыл

К водоему дети пошли без родителей. Они позвали взрослых, когда парень уже наглотался воды.

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Что известно об инциденте

  • К реке пошли 12-летний подросток с 9-летней сестрой и другом сверстником.
  • На берегу он сбросил одежду и пошел купаться.
  • Дети позвали взрослых, но было поздно.
  • Те выловили тело и пытались спасти парня, однако тщетно.

Работники Нацполиции на месте происшествия / Фото Нацполиция

  • По предварительной информации, он наглотался воды, которая забила дыхательные пути.
  • На место приехали медики, которіе констатировали смерть подростка.
  • Местные жители рассказали правоохранителям, что водоем искусственно увеличивали в прошлом году.
  • Но было ли это причиной смерти подростка, устанавливать правоохранители.
  • Ведется следствие. Полицейские возбудили уголовное дело по статье умышленное убийство.
Автор: Вікторія Андрєєва