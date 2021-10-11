Плановые госпитализации будут разрешать только в критических случаях. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
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Усиленный карантин
Гончаров говорит, что теперь запрещают плановые госпитализации в больницах. Исключением являются лишь критические случаи такие как, осложнения беременности и родов, онкологические и пульмонологические болезни.
Также врач добавил, что будут отменяться массовые мероприятия, среди которых – развлекательные, спортивные, рекламные и другие. Разрешать будут только официальные спортивные, которые включены в Единый календарный план.
Врач отмечает, что, когда так будет продолжаться дальше, то локдауна в конце октября или начале ноября не избежать.
Коронавирус в Одесской области: последние новости
- За последние сутки зафиксировали 690 новых случаев коронавируса. Таким образом Одесская область – на 3 месте по наибольшему количеству инфицированных в Украине.
- По состоянию на 11 октября на самоизоляции находятся более 7,5 тысячи учеников и 542 работников школ.