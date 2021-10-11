В Одесской области ужесточили карантин: коротко о новых правилах

С 11 октября в Одесской области усилили карантин. Новые ограничения прежде всего касаются медицины и массовых мероприятий в любой сфере. Поэтому запретят плановые госпитализации, культурные или спортивные мероприятия.

Плановые госпитализации будут разрешать только в критических случаях. Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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Усиленный карантин

Гончаров говорит, что теперь запрещают плановые госпитализации в больницах. Исключением являются лишь критические случаи такие как, осложнения беременности и родов, онкологические и пульмонологические болезни.

Также врач добавил, что будут отменяться массовые мероприятия, среди которых – развлекательные, спортивные, рекламные и другие. Разрешать будут только официальные спортивные, которые включены в Единый календарный план.

Гончаров отметил, что показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают разрешенные. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Врач отмечает, что, когда так будет продолжаться дальше, то локдауна в конце октября или начале ноября не избежать.

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