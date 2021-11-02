Авария произошла вечером 1 ноября на улице Высоцкого. Полиция пока не предоставила официальной информации о ДТП.
Обратите внимание На Харьковщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся
Вроде не увидела
ДТП произошло тогда, когда вечером во время дождя женщина с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель Hyundai утверждала, что не заметила людей.
В Одесской области легковушка влетела в пешеходов на переходе / Фото с телеграма "Компас Одесса"
Пострадавших отвезли в областную больницу, где их должны были осмотреть. В каком состоянии мать с дочерью – не сообщили. Детали и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Дочь и мать находятся в больнице / Фото с телеграма "Компас Одесса"
ДТП с участием детей
- В Малиновском районе Одессы водитель маршрутки сбил 5-летнего малыша. При этом ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте. Мальчика забрали в больницу.
- На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В аварии погибли тренер по каратэ и трое его воспитанников из Кривого Рога. Детям было 12, 14 и 16 лет.
- Водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и 3 детей. От нанесенных травм 4-летняя девочка скончалась на месте.