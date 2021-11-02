Авария произошла вечером 1 ноября на улице Высоцкого. Полиция пока не предоставила официальной информации о ДТП.

Обратите внимание На Харьковщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся

Вроде не увидела

ДТП произошло тогда, когда вечером во время дождя женщина с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель Hyundai утверждала, что не заметила людей.

В Одесской области легковушка влетела в пешеходов на переходе / Фото с телеграма "Компас Одесса"

Пострадавших отвезли в областную больницу, где их должны были осмотреть. В каком состоянии мать с дочерью – не сообщили. Детали и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Дочь и мать находятся в больнице / Фото с телеграма "Компас Одесса"

ДТП с участием детей