Авария произошла вечером 1 ноября на улице Высоцкого. Полиция пока не предоставила официальной информации о ДТП.

Обратите внимание На Харьковщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода и скрылся

Вроде не увидела

ДТП произошло тогда, когда вечером во время дождя женщина с дочкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель Hyundai утверждала, что не заметила людей.

Авраія Одеса Мама з Дитиною 1 лтстопада 2021

В Одесской области легковушка влетела в пешеходов на переходе / Фото с телеграма "Компас Одесса"

Пострадавших отвезли в областную больницу, где их должны были осмотреть. В каком состоянии мать с дочерью – не сообщили. Детали и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ДТП Одеса 1 листопада 2021

Дочь и мать находятся в больнице / Фото с телеграма "Компас Одесса"

ДТП с участием детей

  • В Малиновском районе Одессы водитель маршрутки сбил 5-летнего малыша. При этом ребенок переходил дорогу в установленном для этого месте. Мальчика забрали в больницу.
  • На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В аварии погибли тренер по каратэ и трое его воспитанников из Кривого Рога. Детям было 12, 14 и 16 лет.
  • Водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП. В результате аварии пострадали пассажиры – женщина и 3 детей. От нанесенных травм 4-летняя девочка скончалась на месте.