Трагедия произошла около 3:00. Nissan, за рулем которого был 51-летний мужчина, врезался в бетонный постамент.

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Водитель скончался до приезда скорой

На место ДТП прибыли полиция и скорая помощь. Однако медики не успели спасти мужчину – он погиб от полученных травм. Известно, что пострадавший был местным жителем.

Из-за аварии правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ведется следствие.

Это уже не первый случай столкновения с бетонным постаментом в городе. Однако во время последней подобного ДТП в декабре 2020 года, к счастью, никто не пострадал.

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