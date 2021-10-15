В Одесской области водитель влетел в постамент танка и погиб
Источник:Полиция Одесской области
В ночь против 15 октября во Беляевке Одесской области водитель не справился с управлением и врезался в постамент танка. Мужчина погиб на месте.
Трагедия произошла около 3:00. Nissan, за рулем которого был 51-летний мужчина, врезался в бетонный постамент.
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Водитель скончался до приезда скорой
На место ДТП прибыли полиция и скорая помощь. Однако медики не успели спасти мужчину – он погиб от полученных травм. Известно, что пострадавший был местным жителем.
Из-за аварии правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ведется следствие.
Это уже не первый случай столкновения с бетонным постаментом в городе. Однако во время последней подобного ДТП в декабре 2020 года, к счастью, никто не пострадал.
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