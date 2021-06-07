В Одесской области возле причала загорелся прогулочный катер: есть пострадавший

В Белгород-Днестровском утром 7 июня на причале лимана вспыхнул пожар на прогулочном катере. В результате возгорания пострадал мужчина.

К сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщение о пожаре на причале лимана в Одесской области поступило 7 июня, в 9:46.

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В Одесской области горел катер

На месте пожарные выяснили, что горит прогулочный катер. Уже в 10:08 пожар удалось локализовать, а в 10:24 – ликвидировать. От ГСЧС к тушению пожара привлекли 12 спасателей и 3 единицы техники.

В пожаре пострадал мужчина

В телеграме "Вартові Еспресо" сообщили, что до прибытия чрезвычайников владелец судна пытался потушить пожар подручными средствами. Из-за этого мужчина получил ожоги. Однако после осмотра врачами он отказался от госпитализации.

По предварительной информации, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.