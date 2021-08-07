Поваленные деревья и подтопления: как в Одесской области борются с последствиями непогоды

Сотрудники ГСЧС вторые сутки подряд преодолевают последствия мощной непогоды в Одесской области. Там ливни и шквальный ветер вызвали немало бед.

Ураган бушевал в регионе 6 августа. Всего его жертвами стали 3 города и 4 села.

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Какая ситуация в Одесской области

Спасатели участвуют в ликвидации последствий непогоды еще с вечера 6 августа. По состоянию на 7 августа работы продолжаются в:

селах Торосово, Великомихайловка, Степановка и Благодатное.

городах Черноморск, Раздельная и Подольск.

Там откачивают воду с придомовых территорий и домов, а также с помощью бензореза убирают деревья, которые упали от сильного ветра.

Сложностью является то, что значительный объем воды не имеет возможности сходить самотеком, поэтому местные власти организовали прорыв траншеи бульдозером для спуска воды,

– отметили в ГСЧС.

В некоторых селах спасатели сделали каналы для отвода дождевой воды, уровень которой понижается.

Как в Одесской области ликвидируют последствия непогоды / Фото ГСЧС

Заметим, что 6 августа в Одесской области прошли сильные дожди. В сети обнародовали видео, где видно, что кое-где воды почти по колено.

В Украине вновь объявили штормовое предупреждение

В Украине 8 августа ожидают грозы и шквальный ветер. Однако непогода будет беспокоить не все регионы. Неблагоприятные прогнозы касаются Востока, части центральных и северных областей. Погода ухудшится лишь на:

Сумщине,

Полтавщине,

Днепропетровщине,

Запорожье.

Также непогода, возможно, будет на востоке. В остальных областях синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.