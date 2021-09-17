Установлено, что должностные лица СХД организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчетности предприятия.

Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего, во исполнение поручения премьер-министра Украины и в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве почти 200 тонн, ориентировочной стоимостью более 7 млн грн,

– отметил начальник Главного управления борьбы с финансовыми преступлениями Владимир Ткаченко.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.