Эта смертельная авария произошла примерно в 18 часов 8 ноября в Измаильском районе. Касаемо погружения авто в городе Балта в ГСЧС позвонили примерно через 7 часов после первого инцидента.

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Что известно о погибшем

Правоохранители по прибытию начали устанавливать обстоятельства. По их данным, в половине 6 вечера водитель УАЗ слетел с дамбы в канал Лаптыш. После этого авто полностью погрузилось в воду.



УАЗ, который вытащили из-под воды / Фото Нацполиции

Умерший мужчина, который был за рулем, оказался жителем одного из сел Килийской территориальной общины. Тело 45-летнего мужчины тоже было в водоеме, но не внутри авто.



Правоохранитель возле утонувшего УАЗ / Фото Нацполиции

Легковушка погрузилась в воду

В ГСЧС Одесской области сообщили, что примерно в 1 час ночи 9 ноября к ним поступило сообщение о том, что в городе Балта попала в воду легковушка. Toyota съехала с дороги на улице Пушкинской и влетела в реку Кодыма.

Туда сразу направили отряд службы спасения, который помог вытащить авто с помощью лебедки. К счастью, в этом случае пострадавших или погибших не было. На фото с места видно, что в реке была лишь передняя часть транспорта.



Спасатели достают утонувшую легковушку / Фото ГСЧС