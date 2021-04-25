В заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТО, что в Одесской области, нашли тела 4 человек. Все погибшие – местные жители.

По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района.

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В колодце нашли тела 4 человек

Тела 3 мужчин и 1 женщины обнаружили сегодня (25 апреля – 24 канал) в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТО,

– говорится в сообщении.

На данный момент установлено их лица, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Также они решают вопрос о ее правовой квалификации.

Причины гибели людей полиция пока не сообщает.

Обратите внимание! В Одесской области, в селе Нерубайское в частично затопленном подземном колодце 14 марта нашли мертвого мужчину. Вероятно, это 26-летний одессит, которого искали в течение 10 суток.

Инцидент произошел на территории Плахтеевской ОТО: смотрите карту