В Одесской области в заброшенном колодце нашли тела 4 человек
В заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТО, что в Одесской области, нашли тела 4 человек. Все погибшие – местные жители.
Источник:Нацполиция
По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел в одном из сел Белгород-Днестровского района.
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В колодце нашли тела 4 человек
Тела 3 мужчин и 1 женщины обнаружили сегодня (25 апреля – 24 канал) в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТО,
– говорится в сообщении.
На данный момент установлено их лица, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Также они решают вопрос о ее правовой квалификации.
Причины гибели людей полиция пока не сообщает.
Инцидент произошел на территории Плахтеевской ОТО: смотрите карту
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