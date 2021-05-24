Преступников задержали во время получения денег 21 мая. А на следующий день суд решил взять их под стражу безо всяких альтернатив.
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Что известно о криминальных элементах
- В Черноморске была преступная группа, которой руководил "смотрящий".
- Он получил свой криминальный статус от одного из "воров в законе".
- Вместе со своим сообщником, который тоже имел связи с представителями регионального криминалитета, он требовал деньги у жителя Одесской области.
- Сумма долга составила 2,5 тысячи долларов.
Вещественные доказательства передачи денег / Фото Нацполиция
- Предприниматель обратился к правоохранителям.
- Криминальных элементов задержали при получении денег 21 мая и открыли дело по статье о вымогательстве.
Задержание преступников / Фото Нацполиция
- В тот же день им объявили о подозрении, а 22 мая – суд уже принял решение об аресте преступников.
- За содеянное криминалитету грозит до 7 лет заключения.
Как происходило задержание преступников: видео