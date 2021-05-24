На Одессчине задержали "смотрящего" и его сообщника: они требовали оплатить несуществующий долг

Правоохранители Одесской области задержали двух представителей криминалитета. Они "выбивали" несуществующий долг у одного из предпринимателей Черноморска.

Преступников задержали во время получения денег 21 мая. А на следующий день суд решил взять их под стражу безо всяких альтернатив.

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Что известно о криминальных элементах

В Черноморске была преступная группа, которой руководил "смотрящий".

Он получил свой криминальный статус от одного из воров в законе.

Вместе со своим сообщником, который тоже имел связи с представителями регионального криминалитета, он требовал деньги у жителя Одесской области.

Сумма долга составила 2,5 тысячи долларов.



Вещественные доказательства передачи денег / Фото Нацполиция

Предприниматель обратился к правоохранителям.

Криминальных элементов задержали при получении денег 21 мая и открыли дело по статье о вымогательстве.



Задержание преступников / Фото Нацполиция

В тот же день им объявили о подозрении, а 22 мая – суд уже принял решение об аресте преступников.

За содеянное криминалитету грозит до 7 лет заключения.

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