Новый рекорд: в Одесской области задержали более 56 килограммов кокаина из Эквадора
В морском порту "Южный" Одесской области пограничники задержали рекордную партию кокаина. Приблизительная стоимость изъятого "элитного" эквадорского наркотика – 200 миллионов гривен. Весит находка 56,4 килограмма.
Задержание рекордной партии кокаина
Партия наркотиков была в контейнере с бананами, прибывшими из Эквадора, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Кокаин расфасовали в 47 брикетов. Спрятали наркотик в вентиляционных люках. Каждый брикет имел фирменную маркировку в виде букв и цифр. А это свидетельствует, что он относится к определенному наркосиндикату.
Приблизительная стоимость изъятого "элитного" наркотика на черном рынке – более 200 миллионов гривен. Весит контрабанда 56,4 килограмма.
Правоохранители открыли уголовное производство.
На Одесщине задержали рекордные 56,4 килограмма кокаина из Эквадора / Фото ГПСУ
Задержание рекордной партии наркотиков в Одесской области: видео
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Предыдущие масштабные контрабанды: что известно
- Пограничники обращают внимание, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в таких объемах.
- В феврале и в мае 2020 года в морском порту "Южный" пограничники Одесского отряда уже задерживали крупные партии кокаина.
- Первый случай: в контейнере, который прибыл из Чили с грузом легковых машин, обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 килограммов.
- Второй случай: наркотик поместили в контейнерах с бананами, партия весом 53,4 килограмма прибыла из Эквадора.