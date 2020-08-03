В морском порту "Южный" Одесской области пограничники задержали рекордную партию кокаина. Приблизительная стоимость изъятого "элитного" эквадорского наркотика – 200 миллионов гривен. Весит находка 56,4 килограмма.

Задержание рекордной партии кокаина

Партия наркотиков была в контейнере с бананами, прибывшими из Эквадора, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Кокаин расфасовали в 47 брикетов. Спрятали наркотик в вентиляционных люках. Каждый брикет имел фирменную маркировку в виде букв и цифр. А это свидетельствует, что он относится к определенному наркосиндикату.

Приблизительная стоимость изъятого "элитного" наркотика на черном рынке – более 200 миллионов гривен. Весит контрабанда 56,4 килограмма.

Правоохранители открыли уголовное производство.

На Одесщине задержали рекордные 56,4 килограмма кокаина из Эквадора / Фото ГПСУ

Задержание рекордной партии наркотиков в Одесской области: видео

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