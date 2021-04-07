Продавала несуществующие вещи: в Одесской области задержали интернет-мошенницу
Полицейские Одесской области разоблачили мошенницу, которая продавала вещи в интернете. Она требовала полную оплату товара, а тогда ничего не отправляла покупателям.
Источник:Полиция Одесской Области
Правоохранители установили, что женщина имела несколько аккаунтов в социальных сетях. Она заманивала покупателей низкими ценами.
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Что известно о мошеннице
- 27-летняя женщина проживает в Раздельнянского района Одесской области.
- Она работала с нескольких аккаунтов, где размещала фото товаров с низкой стоимостью.
- Вещи продавала лишь за 100% оплаты.
- В полицию обратилось более 20 граждан, которые не получили товары от мошенницы.
- Сумма нанесенного ущерба потерпевшим превышает 50 тысяч гривен.
В Одесской области задержали мошенницу, которая торговала одеждой / Фото Нацполиции
Какие действия правоохранителей
- Во время обыска в доме обнаружили мобильные телефоны и банковские карты, которые женщина использовала для своей преступной схемы.
- К процессу также привлекли работников из отдела киберполиции.
- Правоохранители открыли уголовное дело по статье мошенничество.
- Женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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