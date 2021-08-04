3 августа следователи Нацполиции задержали двух мужчин во время разбойного нападения. Сейчас им выбирают меру пресечения.

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Готовились заранее

29-летний мужчина, который планировал кражу является жителем Николаевской области. Для этого он нашел себе сообщника – 27-летний подозреваемый родом из Одесской области.

Мужчины напали на дом главы одной из ОТГ Березовского района Одесской области. Они имели с собой огнестрельное оружие, маски, перчатки и скотч. Нападавшие проникли в дом чиновницы ночью согласно четко продуманному плану.

Однако совершить преступление мужчинам не удалось. На месте их уже ждали правоохранители. Они задержали злоумышленников, хотя те оказали вооруженное сопротивление. Ведется следствие.

Напад на чиновницю Одеса Прокуратура Поліція 3 серпня 2021
В Одесской области двое мужчин напали на дом чиновницы / Фото Одесской облпрокуратуры

Что грозит нападающим

К тому же мужчина из Одесской области использовал поддельный паспорт. Известно, что его уже разыскивает полиция за то же преступление.

Злоумышленникам объявили две статьи. Первая – за приготовление к преступлению и поиск сообщников. Она не предусматривает уголовной ответственности. Вторая статья – за разбой и проникновение в жилище. Мужчинам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Нападающих задержали и отвезли в участок / Фото Одесской облпрокуратуры

На месте работали следователи Нацполиции Одесской области и работники Департамента внутренней безопасности.