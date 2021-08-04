Вооруженные и в масках: злоумышленники планировали разбой на дом чиновницы под Одессой
Источник:Одесская облпрокуратура
В полицию сообщили, что 29-летний мужчина хочет совершить нападение на дом главы одной из ОТГ под Одессой. Для этого он нашел себе сообщника. Сообщается, что злоумышленник хотел обокрасть дом. В момент преступления всех причастных задержали.
Свое жертвой злоумышленники выбрали председателя одной из ОТГ Березовского района Одесской области. Сейчас мужчинам сообщили о подозрении, вскоре должен быть суд.
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Готовились заранее
29-летний мужчина, который планировал кражу является жителем Николаевской области. Для этого он нашел себе сообщника – 27-летного подозреваемого родом из Одесской области.
Во время разбойного нападения мужчины имели с собой огнестрельное оружие, маски, перчатки и скотч. Нападавшие проникли в дом чиновницы ночью согласно четко продуманному плану.
Однако совершить преступление имне удалось. На месте их уже ждали правоохранители. Они задержали злоумышленников, хотя те оказали вооруженное сопротивление. Ведется следствие.
В Одесской области двое мужчин напали на дом чиновницы / Фото Одесской облпрокуратуры
Что грозит нападающим
К тому же мужчина из Одесской области использовал поддельный паспорт. Известно, что его уже разыскивает полиция за то же преступление.
Злоумышленникам объявили две статьи. Первая – за приготовление к преступлению и поиск сообщников. Она не предусматривает уголовной ответственности. Вторая статья – за разбой и проникновение в жилище. Мужчинам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Нападающих задержали и отвезли в участок / Фото Одесской облпрокуратуры
На месте работали следователи Нацполиции Одесской области и работники Департамента внутренней безопасности.