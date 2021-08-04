Вооруженные и в масках: злоумышленники планировали разбой на дом чиновницы под Одессой

В полицию сообщили, что 29-летний мужчина хочет совершить нападение на дом главы одной из ОТГ под Одессой. Для этого он нашел себе сообщника. Сообщается, что злоумышленник хотел обокрасть дом. В момент преступления всех причастных задержали.

Свое жертвой злоумышленники выбрали председателя одной из ОТГ Березовского района Одесской области. Сейчас мужчинам сообщили о подозрении, вскоре должен быть суд.

Важно "Захват здания": мужчина с гранатой зашел в Кабмин – видео

Готовились заранее

29-летний мужчина, который планировал кражу является жителем Николаевской области. Для этого он нашел себе сообщника – 27-летного подозреваемого родом из Одесской области.

Во время разбойного нападения мужчины имели с собой огнестрельное оружие, маски, перчатки и скотч. Нападавшие проникли в дом чиновницы ночью согласно четко продуманному плану.

Однако совершить преступление имне удалось. На месте их уже ждали правоохранители. Они задержали злоумышленников, хотя те оказали вооруженное сопротивление. Ведется следствие.



В Одесской области двое мужчин напали на дом чиновницы / Фото Одесской облпрокуратуры

Что грозит нападающим

К тому же мужчина из Одесской области использовал поддельный паспорт. Известно, что его уже разыскивает полиция за то же преступление.

Злоумышленникам объявили две статьи. Первая – за приготовление к преступлению и поиск сообщников. Она не предусматривает уголовной ответственности. Вторая статья – за разбой и проникновение в жилище. Мужчинам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Актуально В Киеве обокрали дочь чиновника режима Януковича: из квартиры вынесли миллионы – СМИ



Нападающих задержали и отвезли в участок / Фото Одесской облпрокуратуры

На месте работали следователи Нацполиции Одесской области и работники Департамента внутренней безопасности.