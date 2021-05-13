Пограничники Одесской области задержали разыскиваемого Интерполом преступника: фото
Сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда задержали мужчину, который нелегально пересек границу Украины и Молдовы. Мужчина оказался преступником, который уже несколько лет находится в международном розыске. Впоследствии его передали правоохранителям Молдовы.
Источник:Южное управление Госпогранслужбы
Мужчину задержали 12 мая в селе Новая Царичанка в Одесской области. Он находится в розыске Интерпола с 2016 года.
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Больше о задержании
- Пограничники сообщили, что преступник был приговорен судом Молдовы.
- Его признали виновным в совершении нескольких преступлений.
- Он совершил "грабеж", "умышленное нанесение телесных повреждений", "хулиганство" и "кражу".
- Злоумышленник пересек границу Украины на автомобиле.
- Чтобы передать правоохранителям Молдовы, мужчину отвезли к границе.
Пограничники передают преступника молдавским правоохранителям / Фото Госпогранслужбы
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