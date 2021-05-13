Сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда задержали мужчину, который нелегально пересек границу Украины и Молдовы. Мужчина оказался преступником, который уже несколько лет находится в международном розыске. Впоследствии его передали правоохранителям Молдовы.

Мужчину задержали 12 мая в селе Новая Царичанка в Одесской области. Он находится в розыске Интерпола с 2016 года. К теме На Закарпатье задержали гражданина Словакии, разыскиваемого Интерполом Больше о задержании Пограничники сообщили, что преступник был приговорен судом Молдовы.

Его признали виновным в совершении нескольких преступлений.

Он совершил "грабеж", "умышленное нанесение телесных повреждений", "хулиганство" и "кражу".

Злоумышленник пересек границу Украины на автомобиле.

Чтобы передать правоохранителям Молдовы, мужчину отвезли к границе.

Пограничники передают преступника молдавским правоохранителям / Фото Госпогранслужбы Обратите внимание! Пограничники 8 мая задержали 2 молдаванок и россиянку. Они незаконно пересекли границу с Украиной. Свой поступок женщины объяснили тем, что хотели попасть в Одессу на море.