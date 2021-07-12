Требовал 6 тысяч долларов: в Одесской области задержали судью за мошенничество
Источник:Государственное бюро расследований
Под Одессой Государственное бюро расследований разоблачило судью с адвокатом, которые брали взятку. Они якобы должны были положительно повлиять на судебное дело. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до 3 лет.
Сначала судья и адвокат выманивали у мужчины 700 тысяч гривен, а потом уменьшили сумму до 6 тысяч долларов (более 163,6 тысяч гривен). О происшествии стало известно 9 июля.
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Обещал повлиять на дело
Ранее гражданская жена гражданина уже обращалась в суд. Ей удалось выиграть дело. Но обвиняемый все равно не отдал долг в положенный срок. Поэтому они с мужем снова обратились к судье, чтобы он возобновил документ об исполнении обязанностей нарушителя.
Раньше граждане выигрывали дело в суде / Фото Государственного бюро расследований
Мошенничество по предварительному сговору
Работники бюро расследований задокументировали взятку в размере 3,5 тысяч долларов со стороны судьи. Адвоката же задержали при получении остальных 2,5 тысяч долларов.
Судью и адвоката задержали с поличным / Фото Государственного бюро расследований
Взяточников подозревают в мошенничестве по предварительному сговору. Им может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.
Следственные действия осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – Государственное бюро расследований.
Взяточникам грозит до 3 лет лишения свободы / Фото Государственного бюро расследований
Под Одессой разоблачили взяточников: судью с адвокатом – смотрите видеоОбратите внимание! Недавно в Одессе задержали чиновников ГМС и ГСЧС из Одессы, которые брали взятки горючим и валютой. Их задержали с поличным. Преступники могут получить от 5 до 10 лет тюрьмы.