Требовал 6 тысяч долларов: в Одесской области задержали судью за мошенничество

Под Одессой Государственное бюро расследований разоблачило судью с адвокатом, которые брали взятку. Они якобы должны были положительно повлиять на судебное дело. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до 3 лет.

Сначала судья и адвокат выманивали у мужчины 700 тысяч гривен, а потом уменьшили сумму до 6 тысяч долларов (более 163,6 тысяч гривен). О происшествии стало известно 9 июля.

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Обещал повлиять на дело

Ранее гражданская жена гражданина уже обращалась в суд. Ей удалось выиграть дело. Но обвиняемый все равно не отдал долг в положенный срок. Поэтому они с мужем снова обратились к судье, чтобы он возобновил документ об исполнении обязанностей нарушителя.



Раньше граждане выигрывали дело в суде / Фото Государственного бюро расследований

Мошенничество по предварительному сговору

Работники бюро расследований задокументировали взятку в размере 3,5 тысяч долларов со стороны судьи. Адвоката же задержали при получении остальных 2,5 тысяч долларов.



Судью и адвоката задержали с поличным / Фото Государственного бюро расследований

Взяточников подозревают в мошенничестве по предварительному сговору. Им может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Следственные действия осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – Государственное бюро расследований.



Взяточникам грозит до 3 лет лишения свободы / Фото Государственного бюро расследований

Под Одессой разоблачили взяточников: судью с адвокатом – смотрите видео