На то, что они хорошо подготовились к плаванию, указывала сухость их одежды. После переправы через реку они переоделись в вещи, которые имели в пакетах

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Имеют хорошую физическую форму

Задержали нелегалов пограничники Белгород-Днестровского отряда. Они установили, что "искатели лучшей судьбы" завернули свои вещи в полиэтиленовые пакеты, которые плотно завязали.



Мокрые вещи этой пары / Фото Госпогранслужбы

Следует отметить, что у задержанных, вероятно, достаточно хорошая физическая форма. Ведь они смогли переплыть реку в месте, где ее ширина достигает почти 70 метров, а глубина – кое-где даже 20 метров. Важно и то, что в этот день температура была примерно 10 градусов.

Задержанные не имели с собой никаких документов, удостоверявших личность. Они заявили служащим, что живут в Приднестровском регионе Молдовы без гражданства. Сейчас пытаются установить, какова была цель путешествия этих супругов.

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