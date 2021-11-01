В Одесской области задержали супругов-нелегалов из Приднестровья: переплыли реку и были сухими
Источник:Госпогранслужба
Пограничники в Одесской области поймали супругов-нелегалов из Приднестровского региона Молдовы. Чтобы попасть на территорию Украины, эти люди приплыли реку Днестр.
На то, что они хорошо подготовились к плаванию, указывала сухость их одежды. После переправы через реку они переоделись в вещи, которые имели в пакетах
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Имеют хорошую физическую форму
Задержали нелегалов пограничники Белгород-Днестровского отряда. Они установили, что "искатели лучшей судьбы" завернули свои вещи в полиэтиленовые пакеты, которые плотно завязали.
Мокрые вещи этой пары / Фото Госпогранслужбы
Следует отметить, что у задержанных, вероятно, достаточно хорошая физическая форма. Ведь они смогли переплыть реку в месте, где ее ширина достигает почти 70 метров, а глубина – кое-где даже 20 метров. Важно и то, что в этот день температура была примерно 10 градусов.
Задержанные не имели с собой никаких документов, удостоверявших личность. Они заявили служащим, что живут в Приднестровском регионе Молдовы без гражданства. Сейчас пытаются установить, какова была цель путешествия этих супругов.
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