Автомобиль забрали на штрафплощадку. На нарушителя составили 4 протокола об административных нарушениях.

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Что известно об инциденте

  • Нетрезвым водителем оказался 31-летний житель Лиманской ОТО.
  • Во время общения с правоохранителями он игнорировал их законные требования, цеплялся за одежду и ругался.
  • Также было очевидно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
  • Документов на управление транспортным средством у мужчины не было.
  • Все нарушения патрульные оформили в административных документах.
  • В том числе и протокол о злостном неповиновении законному распоряжению полицейского.
  • Их уже направили в суд.
  • Нарушителю придется оплатить около 18 тысяч штрафа.