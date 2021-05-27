Автомобиль забрали на штрафплощадку. На нарушителя составили 4 протокола об административных нарушениях.
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Что известно об инциденте
- Нетрезвым водителем оказался 31-летний житель Лиманской ОТО.
- Во время общения с правоохранителями он игнорировал их законные требования, цеплялся за одежду и ругался.
- Также было очевидно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
- Документов на управление транспортным средством у мужчины не было.
- Все нарушения патрульные оформили в административных документах.
- В том числе и протокол о злостном неповиновении законному распоряжению полицейского.
- Их уже направили в суд.
- Нарушителю придется оплатить около 18 тысяч штрафа.