Был пьян, без прав и бросался на копа: на жителя Одесской области выписали 4 админпротокола

27 мая 2021 , 09:32
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Источник:

Нацполиция

Нарушителя в Белгород-Днестровском районе заметил экипаж патрульных. Старый "Москвич" двигался по дороге с выключенными фарами. Во время разговора с полицейскими мужчина вел себя неадекватно.

Автомобиль забрали на штрафплощадку. На нарушителя составили 4 протокола об административных нарушениях.

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Что известно об инциденте

  • Нетрезвым водителем оказался 31-летний житель Лиманской ОТО.
  • Во время общения с правоохранителями он игнорировал их законные требования, цеплялся за одежду и ругался.
  • Также было очевидно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
  • Документов на управление транспортным средством у мужчины не было.
  • Все нарушения патрульные оформили в административных документах.
  • В том числе и протокол о злостном неповиновении законному распоряжению полицейского.
  • Их уже направили в суд.
  • Нарушителю придется оплатить около 18 тысяч штрафа.
Обратите внимание! Недавно в Киеве произошел инцидент: агрессивно настроенный водитель внедорожника избил битой другого водителя. Впоследствии он сам объявился в соцсетях: извинился и заявил о готовности компенсировать убытки. Водителю-нападавшему объявили о подозрении. Сейчас дело классифицировали как хулиганство.
Автор: Вікторія Андрєєва