Это случилось примерно в 16:30 часов 7 мая. Пострадавшего госпитализировали, но впоследствии он умер в больнице.

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Что известно об убийстве

Нападение совершили возле гостиницы "Парма".

Злоумышленник стрелял в грудь и голову.

Об этом журналистам рассказали анонимные источники в правоохранительных органах.

Официально это событие в полиции Одесской области пока не прокомментировали.

Как пишет "Бессарабия Информ", за углом от места нападения расположен участок полиции.

Правоохранители уже работают на углу, где это случилось.



Василий Паниогло, которого застрелили в Одесской области / Фото телеграм-канала "Новости Одесса"

Что известно об убитом

В 1990 и 2000 годах "Паня" был членом преступной группировки Василия Мариянчука по прозвищу "Бухгалтер". А в момент гибели Паниогло входил в криминальную группировку Олега Попеску, который также известен, как "Румын". Группировка была своеобразным "южным крылом" банды "Бухгалтера".

Банда Мариянчука совершила несколько громких заказных убийств:

главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко,

председателя Одесского хозяйственного суда Бориса Вихрова,

президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника,

соратников и друзей экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, Сергея Варламова и Игоря Свободы.

Обратите внимание! 8 декабря 2020 года в Трускавце застрелили 50-летнего мужчину. Погибший Зиновий Пристай в 90-х годах был криминальным авторитетом.