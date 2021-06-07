Это случилось примерно в 16:30 часов 7 мая. Пострадавшего госпитализировали, но впоследствии он умер в больнице.
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Что известно об убийстве
- Нападение совершили возле гостиницы "Парма".
- Злоумышленник стрелял в грудь и голову.
- Об этом журналистам рассказали анонимные источники в правоохранительных органах.
- Официально это событие в полиции Одесской области пока не прокомментировали.
- Как пишет "Бессарабия Информ", за углом от места нападения расположен участок полиции.
- Правоохранители уже работают на углу, где это случилось.
Василий Паниогло, которого застрелили в Одесской области / Фото телеграм-канала "Новости Одесса"
Что известно об убитом
В 1990 и 2000 годах "Паня" был членом преступной группировки Василия Мариянчука по прозвищу "Бухгалтер". А в момент гибели Паниогло входил в криминальную группировку Олега Попеску, который также известен, как "Румын". Группировка была своеобразным "южным крылом" банды "Бухгалтера".
Банда Мариянчука совершила несколько громких заказных убийств:
- главного редактора "Вечерней Одессы" Бориса Деревянко,
- председателя Одесского хозяйственного суда Бориса Вихрова,
- президента компании "Бипа-Мода" Аркадия Табачника,
- соратников и друзей экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, Сергея Варламова и Игоря Свободы.