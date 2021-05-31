Третье самоубийство за неделю: в Одесской области застрелился военнослужащий

О суициде в воинской части в Одесской области стало известно вечером 30 мая. Матрос срочной службы Ярослав Ганюченко застрелился во время смены снарядов.
По предварительной информации, 21-летний матрос застрелился во время смены нарядов. Его тело нашли в оружейной комнате.
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Что известно об инциденте
- Военный застрелился в голову из автомата.
- Инцидент произошел 30 мая около 17:20 на территории воинской части в поселке Радостное Одесской области.
- Ярослав Ганюченко за несколько дней до самоубийства вернулся из отпуска.
- Его призвали в 2020 году из Умани, он служил в должности водителя – электрика.
- Товарищи характеризуют погибшего как доброго и неконфликтного человека.
- Причины самоубийства пока неизвестны.
Что известно о предыдущих случаях самоубийства
24 мая в Одессе застрелился пограничник из табельного оружия. По одной из предыдущих версий 41-летний мужчина совершил самоубийство из-за проблем в семье.
Утром 28 мая в селе Тарутино Одесской области покончил с собой работник Государственной пограничной службы. По информации СМИ, причина его поступка кроется в финансовых трудностях и долгах.