Об этом сообщила соцработница Диана Базиленко. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский 23 июля.

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Денег на содержание – не имеет

По словам автора публикации, женщина принесла ребенка, поскольку ей нужно отдавать кредит. Поэтому денег на содержание малыша у нее нет.

Когда спросили, для чего она взяла этот кредит, мать сказала "погулять с подругой...". Тогда женщине сказали, что она не сможет получать материальную помощь на ребенка.

И тут самое абсурдное: моментально эта горе-мать изменила свое мнение и уже передумала оставлять ребенка,

– добавила Дина Базиленко.

Тем не менее женщина снова передумала. Поэтому все же оставила ребенка в службе.

Обратите внимание! В Новоград-Волынском районе женщина оставила без присмотра 4 детей. Она на неделю уехала отдыхать к друзьям. Об этом стало известно, когда в полицию обратилась 14-летняя дочь злоумышленницы. Женщина уже давно состоит на учете социальных служб.