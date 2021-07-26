Об этом сообщила соцработница Диана Базиленко. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский 23 июля.
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Денег на содержание – не имеет
По словам автора публикации, женщина принесла ребенка, поскольку ей нужно отдавать кредит. Поэтому денег на содержание малыша у нее нет.
Когда спросили, для чего она взяла этот кредит, мать сказала "погулять с подругой...". Тогда женщине сказали, что она не сможет получать материальную помощь на ребенка.
И тут самое абсурдное: моментально эта горе-мать изменила свое мнение и уже передумала оставлять ребенка,
– добавила Дина Базиленко.
Тем не менее женщина снова передумала. Поэтому все же оставила ребенка в службе.