Женщина бросила малыша в соцслужбе в Одесской области: взяла кредит на отдых

В Одесской области женщина принесла в соцслужбу своего 1-летнего малыша и оставила. Она это объяснила тем, что ребенок мешает ей отработать кредит. Его она брала, чтобы "отдыхать" с подругой.

Об этом сообщила соцработница Диана Базиленко. Инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский 23 июля.

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Денег на содержание – не имеет

По словам автора публикации, женщина принесла ребенка, поскольку ей нужно отдавать кредит. Поэтому денег на содержание малыша у нее нет.

Когда спросили, для чего она взяла этот кредит, мать сказала "погулять с подругой...". Тогда женщине сказали, что она не сможет получать материальную помощь на ребенка.

И тут самое абсурдное: моментально эта горе-мать изменила свое мнение и уже передумала оставлять ребенка,

– добавила Дина Базиленко.

Тем не менее женщина снова передумала. Поэтому все же оставила ребенка в службе.