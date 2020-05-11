Одесской ОПЗЖ не хватило 150 гривен, чтобы оплатить таксистов: что известно

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" наняли в Одессе таксистов для партийного автопробега в День Победы. Однако рассчитаться по договоренности не смогли – вместо трех часов работы таксистам оплатили только два.

В День Победы народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик организовал акцию автопробега, пишет "Думская".

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Для этого наняли таксистов. За час работы им обещали заплатили 150 гривен.

Водители должны были стартовать на морвокзале и ездить по городу с партийными и советскими флагами, а потом финишировать на 411-й батареи,

– говорится в сообщении.

Сначала договаривались, что акция продлится 2 часа. Однако таксистам пришлось ездить по улицам города 3 часа. В результате партия оплатила им 300 гривен, вместо необходимых 450.



О чем договаривались с таксистами / Фото "Думская"



Сколько в ОПЗЖ обещали заплатить за час / / Фото "Думская"

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