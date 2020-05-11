Одесской ОПЗЖ не хватило 150 гривен, чтобы оплатить таксистов: что известно
Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" наняли в Одессе таксистов для партийного автопробега в День Победы. Однако рассчитаться по договоренности не смогли – вместо трех часов работы таксистам оплатили только два.
В День Победы народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик организовал акцию автопробега, пишет "Думская".
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Для этого наняли таксистов. За час работы им обещали заплатили 150 гривен.
Водители должны были стартовать на морвокзале и ездить по городу с партийными и советскими флагами, а потом финишировать на 411-й батареи,
– говорится в сообщении.
Сначала договаривались, что акция продлится 2 часа. Однако таксистам пришлось ездить по улицам города 3 часа. В результате партия оплатила им 300 гривен, вместо необходимых 450.
О чем договаривались с таксистами / Фото "Думская"
Сколько в ОПЗЖ обещали заплатить за час / / Фото "Думская"
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Что известно об автопробеге в Одессе 9 мая
- Одесская ОПЗЖ провела в День Победы сразу два автопробега. Причина – конфликты между группами Левочкина-Бойко и Рабиновича-Медведчука. Первую возглавляет в Одессе Скорик, вторую – нардепка Татьяна Плачкова.
- Автопробег Скорика сначала заблокировали на морвокзале активисты патриотических организаций и полицейские. Однако впоследствии автомобили таки пропустили.