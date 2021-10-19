Злоумышленник к тому же уклонялся от уплаты пошлины. Ювелирные украшения у него изъяли правоохранители. Об этом сообщили 19 октября.
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10 килограммов серебра
В одесском аэропорту задержали предполагаемого контрабандиста. Мужчина пытался перевезти через таможенную границу более 10 килограммов серебра.
Спрятав их в чемодане среди личных вещей, злоумышленник выбрал "зеленый коридор". Таким образом он пытался уклониться от уплаты пошлины.
Мужчина из заграницы ввозил килограммы серебра через аэропорт Одессы / Фото СБУ
Правоохранители составили по данному факту протокол о нарушении таможенных правил. Ювелирные изделия изъяли до заседания суда.
На месте работали сотрудники Одесской таможни и Госпогранслужба Украины.