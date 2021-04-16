В Одесском апелляционном суде 16 апреля начали проводить обыск. К операции привлекли силовиков из разных ведомств. Также там в этот момент продолжается слушание дела Сергея Стерненко.

Обыск проводят специалисты СБУ, САП и НАБУ. Они подозревают в нарушении судью.

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Подробнее об обысках

Как сообщили следователи, речь идет о следствии в уголовном производстве относительно неправомерных действий. Остальную информацию не разглашают, поскольку она является тайной следствия. Также неизвестно, где именно в здании проводят эту операцию.



Силовики в помещении суда / Фото PavlovskyNews

Другая официальная информация

Как пишет Суспільне, с обысками также пришли и к другим судьям. Сейчас правоохранители работают в их домах.

Это расследование неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи,

– сказал представитель НАБУ.

При чем тут Стерненко

На первом этаже здания суда сейчас идет заседание, участником которого является Сергей Стерненко. Он пытается там добиться отмены приговора с 7-летним заключением. Связаны ли обыски с этим делом – неизвестно.



Сергей Стерненко на слушании своего дела / Фото PavlovskyNews