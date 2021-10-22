В Одесском крематории едва успевают сжигать тела умерших от COVID-19
Источник:УСІ
В крематории Одессы ежедневно сжигают около 40 умерших вследствие коронавируса. Поэтому сотрудники едва успевают кремировать людей. К тому же возле здания собирается огромное количество людей на похороны. Поэтому поминальную службу сократили до 20 минут.
Одесский крематорий расположен на Таировском кладбище. Он один из трех таких заведений в Украине. Об увеличении количества умерших рассказали 21 октября.
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40 умерших за день
В одесском крематории сжигают за день большое количество людей. Их по меньшей мере – 40. Чтобы в здании не собирались большие очереди, церемонии отпевания и прощания с умершим пришлось сократить до 20 минут. Процесс захоронения происходит на улице. Затем усопших помещают в печь.
Массово кремируют умерших от коронавируса в Одессе / Фото УСІ
Заведующий крематория Владимир Букач говорит, что в Одессу свозят умерших из многих областей. Именно поэтому тел собралось так много. Каждое кремирование расписано по часам.
К нам везут тела со всей Одесской области и даже из Николаева и Херсона. Наверное, это связано с тем, что в Украине всего три крематория. Очень похожа ситуация на ту, что была весной прошлого года. У нас все расписано с утра до вечера,
– рассказал Владимир Букач.
В Одессу свозят много больных / Фото УСІ
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- В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.
- Вакцинировали рекордное количество людей – 269 666 человек.