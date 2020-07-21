В селе Приморское женщина в нетрезвом состоянии разъезжала на автомобиле по пляжу, прямо среди людей. Она едва не задавила одного из отдыхающих, который пытался ее остановить.

Женщину пытался остановить один из отдыхающих и стал перед машиной, однако водительницу это не остановило, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. Чтобы избежать наезда, мужчина запрыгнул на капот "Нивы". Важно: В Одессе 12-летний мальчик сорвался с обрыва и погиб: детали трагедии Женщина за рулем находилась в нетрезвом состоянии. Какое наказание грозит женщине Женщину задержали правоохранители. Ею оказалась 36-летняя жительница Измаила. Ей сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По статье о хулиганстве ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Также на нарушителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии), что влечет за собой штраф в 10 200 гривен с лишением водительских прав до одного года.