Это произошло еще ночью 13 сентября, однако огласку история получила только через 2 дня. К конфликту якобы привело то, что рабочие приставали к студентке, которая там живет.

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Стена общежития, где якобы забрызгали газом студентов / Фото Odessa online

Почему произошел конфликт

По словам потерпевших, рабочие начали приставать к студентке старших курсов. Она пожаловалась на это своим друзьям.

Тогда студенты решили пойти "разобраться" и начался конфликт. Рабочий вытащил перцовый баллончик и забрызгал нескольких подростков. Это происходило в коридоре общежития.

Сообщают, что скорая помощь приезжала несколько раз за ночь. Якобы там периодически кому-то становилось плохо. В частности, несколько девушек падали в обморок, а у одного парня было сильное жжение в груди, которое оставалось и на следующий день.

Угрожали выселением

Речь идет об общежитии на улице Степной. Журналистам об этом случае рассказали родители пострадавших студентов.

По их словам, руководительница общежития пригрозила потерпевшим выселением, если кто-то обратится в полицию. Однако следует отметить, что никакого подтверждения этому не предоставили.

Управляющая сначала выгнала детей на улицу, чтобы помещение проветрилось, а когда они зашли обратно, в коридорах еще чувствовался газ. Дети, закутавшись в одеяла, сидели на балконах. Руководитель общежития сказала им не писать заявление в полицию. А того, кто это сделает, – выселят из общежития,

– рассказали родители пострадавшего студента.

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Балконы, где прятались студенты / Фото Odessa online

Администрация заведения все отрицает

Журналистам удалось пообщаться с директором колледжа Иосифом Дидишко. Он якобы резко высказывался относительно этого инцидента и отрицал, что такое было.

Кроме этого, он сказал, что студентам никто не угрожал выселением. В полиции сказали, что к ним действительно обращалась студентка, которая жаловалась на приставания рабочих. Но она впоследствии забрала свое заявление.



Вход этого общежития на Степной / Фото Odessa online