Высота фигуры – 1,5 метра, а длина – более 6,5. Создавали скульптуру одесские любители закаливания – члены клуба "Моржи Одессы".

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Обратились к известному скульптору

Руководила рабочим процессом известный одесский скульптор Ирина Загайчук. Она является постоянной участницей и неоднократной победительницей Odessa Sand Fest.

Одесские моржи обратились с просьбой помочь сделать красивого моржа. Мы с удовольствием согласились. Носили и трамбовали песок все вместе, а вот детализацию уже делали мы с Денисом Шевченко,

– рассказала Загайчук.

Также она добавила, что сделать такую большую скульптурку удалось лишь благодаря тому, что к этому привлекли много людей. На фото заметно, что часть из участников действа были в купальниках и плавках.

Создание моржа из песка на пляже в Одессе / Фото "Думская"

Руководитель клуба моржей Одессы Дмитрий Юркин рассказал, что скульптуру создали ко Дню моря. По его мнению, она будет способствовать популяризации закаливания и здорового образа жизни.

Также мужчина рассказал, что сезон моржевания стартовал на прошлых выходных. Однако для бывалых моржей еще слишком тепло, поскольку температура воды достигает 16 градусов. Поэтому Юркин отметил, что акция важна для новичков – чтобы они могли втянуться и зарядиться положительными эмоциями.

Расположение пляжа "Ланжерон", где создали фигуру / Карта google