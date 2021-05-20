Правоохранители провели обыски в Киеве и в Одесской области. Они изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие предположения следствия.
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Что известно об инциденте
- Служащие Одесского припортового завода закупали природный газ для производства аммиака и карбамида.
- Удобрение реализовывали на территории Украины.
- В 2020 году на заводе изготовили химических веществ больше, чем задокументировали.
- Остаток – продали за наличные без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.
- По предварительным подсчетам, "теневая" реализация нанесла ущерб в особо крупных размерах.
- Досудебное следствие продолжается.