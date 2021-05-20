Правоохранители провели обыски в Киеве и в Одесской области. Они изъяли финансово-хозяйственные документы, подтверждающие предположения следствия.

Актуально Налоговик на Харьковщине обещал закрыть дело за 50 тысяч долларов

Что известно об инциденте 

  • Служащие Одесского припортового завода закупали природный газ для производства аммиака и карбамида.
  • Удобрение реализовывали на территории Украины.
  • В 2020 году на заводе изготовили химических веществ больше, чем задокументировали.
  • Остаток – продали за наличные без отражения в налоговой и финансовой отчетностях.
  • По предварительным подсчетам, "теневая" реализация нанесла ущерб в особо крупных размерах.
  • Досудебное следствие продолжается.